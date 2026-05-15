全品均一価格で人気の焼き鳥チェーン大手の「鳥貴族」が大分県内に初上陸です。その1号店が15日、別府市にオープンしました。 【写真を見る】焼き鳥チェーン「鳥貴族」大分県に初進出、別府店オープン県内5店舗の展開視野 JR別府駅東口からおよそ200メートルの場所にオープンしたのが、黄色い看板でおなじみの「鳥貴族」です。 関東や関西を中心に全国に680店舗を展開。別府店の開店に先