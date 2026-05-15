ケモブレインという言葉を聞いたことがあるだろうか。抗がん剤（ケモ）治療中や治療後に、記憶力や思考力が一時的に低下する症状を指し、一説によると治療中の75％が経験するという。具体的にはマルチタスクが難しい、集中力の低下、細かいことを思い出せないなどで、その程度は「気にならなかった」という人から「認知症にもなったのかと情けなくなった」という人までバラバラ。症状が続く期間も数カ月から十数年と個人差が大