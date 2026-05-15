１４日、第３２回「中国経済円卓会議」の出席者。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京5月15日】新華社は14日、討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第32回）を配信した。中国国家発展改革委員会産業発展司の李春芳（り・しゅんほう）副司長、国務院発展研究センター市場経済研究所の劉濤（りゅう・とう）副所長、中国質量認証センターの劉鋼（りゅう・ごう）総経理、栄華養老服務の張程程（ちょう・ていてい）董事長が