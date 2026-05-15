サービス業の規模拡大と質向上を議論 中国経済円卓会議
【新華社北京5月15日】新華社は14日、討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第32回）を配信した。中国国家発展改革委員会産業発展司の李春芳（り・しゅんほう）副司長、国務院発展研究センター市場経済研究所の劉濤（りゅう・とう）副所長、中国質量認証センターの劉鋼（りゅう・ごう）総経理、栄華養老服務の張程程（ちょう・ていてい）董事長が、サービス業の規模拡大と質向上について議論を交わした。
サービス業は、投資と消費の両面につながり、生産と暮らしを支えるとともに、大量の雇用を生み出す重要分野であり、幅広い業種や多くの家庭に関わっている。
中国では第15次5カ年規画（2026〜30年）の初年度を迎え、サービス業の発展に向けた施策が相次いで打ち出されている。第15次5カ年規画綱要と政府活動報告はいずれもサービス業の発展を重点項目として盛り込み、4月7、8両日には全国サービス業大会が北京で開かれた。同月21日には国務院が「サービス業の規模拡大と質向上の推進に関する意見」を発表し、28日に開かれた共産党中央政治局会議も、サービス業の規模拡大と質向上に向けた取り組みをさらに進める必要があると強調した。