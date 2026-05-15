１４日、第３２回「中国経済円卓会議」の出席者。（北京＝新華社記者／陳曄華）

【新華社北京5月15日】新華社は14日、討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第32回）を配信した。中国国家発展改革委員会産業発展司の李春芳（り・しゅんほう）副司長、国務院発展研究センター市場経済研究所の劉濤（りゅう・とう）副所長、中国質量認証センターの劉鋼（りゅう・ごう）総経理、栄華養老服務の張程程（ちょう・ていてい）董事長が、サービス業の規模拡大と質向上について議論を交わした。

サービス業は、投資と消費の両面につながり、生産と暮らしを支えるとともに、大量の雇用を生み出す重要分野であり、幅広い業種や多くの家庭に関わっている。

１４日、第３２回「中国経済円卓会議」で発言する国家発展改革委員会産業発展司の李春芳（り・しゅんほう）副司長。（北京＝新華社記者／陳曄華）

中国では第15次5カ年規画（2026〜30年）の初年度を迎え、サービス業の発展に向けた施策が相次いで打ち出されている。第15次5カ年規画綱要と政府活動報告はいずれもサービス業の発展を重点項目として盛り込み、4月7、8両日には全国サービス業大会が北京で開かれた。同月21日には国務院が「サービス業の規模拡大と質向上の推進に関する意見」を発表し、28日に開かれた共産党中央政治局会議も、サービス業の規模拡大と質向上に向けた取り組みをさらに進める必要があると強調した。

１４日、第３２回「中国経済円卓会議」で発言する国務院発展研究センター市場経済研究所の劉濤（りゅう・とう）副所長。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１４日、第３２回「中国経済円卓会議」で発言する中国質量認証センターの劉鋼（りゅう・ごう）総経理。（北京＝新華社記者／陳曄華）

１４日、第３２回「中国経済円卓会議」で発言する栄華養老服務の張程程（ちょう・ていてい）董事長。（北京＝新華社記者／陳曄華）

江蘇省揚州市江都区邵伯鎮甘棠社区（コミュニティー）の幸福隣里食堂で高齢者にスープを運ぶスタッフ。（４月２９日撮影、揚州＝新華社記者／季春鵬）

浙江省寧波市から新疆ウイグル自治区庫車（クチャ）市へ向かう新疆支援・シニア専用観光列車で談笑する乗客。（２０２５年５月１９日撮影、寧波＝新華社記者／江漢）

安徽省合肥市にある中国声谷郵政スマートサービスセンターに到着した無人配送車。（４月２４日撮影、合肥＝新華社記者／杜宇）

安徽省合肥市にある中国郵政集団の郵便物処理センター蜀山拠点で、茶葉の小包を自動で仕分けるアームロボット。（４月２４日撮影、合肥＝新華社記者／杜宇）

北京市亦荘栄華街道のスマート康養（ヘルス＆ウエルネス）ロボット高齢者介護ステーションで、スマートデバイスの動きに合わせて中国伝統の気功法「八段綿」の練習をする住民。（３月１８日撮影、北京＝新華社記者／鞠煥宗）

１１日、浙江省杭州市の繁華街、湖浜商圏の交差点で「勤務中」のスマート交通管理ロボット。（杭州＝新華社記者／黄宗治）