スタジオジブリは14日、福田博之社長が退任し、後任に取締役の依田謙一氏（51）が就任すると発表した。6月22日付。ジブリは2023年に日本テレビの子会社となっており、福田氏は日テレ社長、依田氏は同コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリストを務めている。