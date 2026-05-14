スタジオジブリが14日、公式HPを更新。社長交代を発表した。以下、発表全文「社長交代のお知らせ2026.05.14弊社代表取締役社長の福田博之は6月22日開催予定の株主総会終結をもって代表取締役社長を退任することとなりました。後任の代表取締役社長には、現取締役の依田謙一（日本テレビ放送網（株）コンテンツ戦略本部事業局ゼネラルスペシャリスト）が6月22日付で就任いたします。日本テレビホールディングス（株）の代表取締役