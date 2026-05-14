きょう午後、立山町の称名滝近くで高齢の男性がクマに襲われけがをしました。県内でのクマによる人身被害はことし2件目です。立山町によりますと、きょう午後2時ごろ称名平駐車場近くで86歳の男性がクマに襲われたと通行人から消防に通報がありました。男性は、称名滝につながる遊歩道を歩いていたとみられ、顔にけがをしているということですが詳しい容体は分かっていません。県内でのクマによる人身被害はことし2件目です。これ