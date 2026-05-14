５月１４日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、武者リサーチ代表・ストラテジストの武者陵司氏と寺島尚正アナウンサーが、ニデックによる不正行為に関するニュースについて意見を交わした。 武者氏「トップダウンのガバナンスでやり続けたっていうところに大きな問題があった」 モーター大手のニデックによる不正行為は、会計にとどまらず、事業の根幹に関わる製品の品質にまで及ぶ疑