北陸新幹線の延伸ルートを巡り、自民党と日本維新の会が、費用対効果などを踏まえた検討を進めていることについて、国交省の鉄道局長が「B／C（費用対効果）だけで決まるなら政治はいらない」などと発言したことについて、維新は14日、謝罪と撤回を要求した。維新の前原顧問らは14日、国会内で会見を開き、北陸新幹線の延伸ルートをめぐる国交省の五十嵐鉄道局長の発言に対し、謝罪と撤回を要求した。自民と維新の与党整備委員会は