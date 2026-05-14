第７９回カンヌ国際映画祭で最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門に選出された「ナギダイアリー」（９月２５日公開）から、主演の松たか子、石橋静河、深田晃司監督の３人が登場した。同部門に選出された日本映画３作品の中で、トップバッターとして公式上映。レッドカーペットには世界中のメディアが集まり、１２を超える国と地域での上映が決定している注目作とあって、会場からは大きな歓声が上がった。松は