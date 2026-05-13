住宅のすぐ手前でひっくり返った車。フロント部分がつぶれ、サイドミラーは外れかかっています。宮城・仙台市太白区の閑静な住宅街で何があったのでしょうか。近所の人が13日午前7時40分ごろ、「土手の上から車が落ちてきた」と通報。警察によりますと、車は約4.5メートルの高さから転落したということです。ハンドルを握っていたのは90歳の男性。転落後、車から助け出され病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察が事故