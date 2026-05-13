5月15日から高知県日高村でプロゴルフの男子シニアツアーが開催されるのを前に、5月13日に高知市で大会関係者やゲスト出場する元読売ジャイアンツ監督の原辰徳さんなどが会見を行いました。第1回リョーマゴルフ日高村オープンの記者会見には、日高村出身でゴルフ用品メーカー「リョーマゴルフ」の谷本俊雄社長や、松岡一宏村長、特別ゲストとして大会に出場する元読売ジャイアンツ監督の原辰