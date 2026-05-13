5月15日から高知県日高村でプロゴルフの男子シニアツアーが開催されるのを前に、5月13日に高知市で大会関係者やゲスト出場する元読売ジャイアンツ監督の原辰徳さんなどが会見を行いました。



第1回リョーマゴルフ日高村オープンの記者会見には、日高村出身でゴルフ用品メーカー「リョーマゴルフ」の谷本俊雄社長や、松岡一宏村長、特別ゲストとして大会に出場する元読売ジャイアンツ監督の原辰徳さんと、元メジャーリーガーの松坂大輔さんが出席しました。





「リョーマゴルフ日高村オープン」は、日高村とリョーマゴルフが主催する男子プロシニアツアー公式戦で、村内にあるグリーンフィールゴルフ倶楽部で行われます。男子シニアプロ72人のほか、女子プロ29人やゲストなどをあわせて113人が出場する予定で、原さんが大会に向けて意気込みを語りました。■原辰徳さん「野球ゴルフ全てにおいてベストを尽くすというのが私の中で非常に大事なことですから、ベストを尽くします」原さんと出場することについて松坂さんはー。■松坂大輔さん「WBCで一緒に戦わせてもらったので原さんと一緒に戦うっていう気持ちでいます」この大会は日本で初めて自治体が主催するプロゴルフツアーで、男女のプロが同じ組で戦う点も注目を集めそうです。■谷本敏雄社長「高知で、なおかつ日高村で人口4千何百人の村でこんなことができるんだっていうことをぜひ実感してほしい」リョーマゴルフ日高村オープンは5月15日から2日間にわたっておこなわれます。