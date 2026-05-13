全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が、5月9日から高知大丸で始まっています。今回は「逸品！ご飯もの」を井出一崇アナウンサーが紹介します。高知大丸で5月9日から始まった「シューイチ全国うまいもの博」は、日本テレビ系列の放送局が厳選した行列ができる名店の商品や話題のスイーツなどを集めた人気のイベントです。今回は、お腹も心も満足する「ご飯もの」を紹介します。