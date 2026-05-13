全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が、5月9日から高知大丸で始まっています。



今回は「逸品！ご飯もの」を井出一崇アナウンサーが紹介します。



高知大丸で5月9日から始まった「シューイチ全国うまいもの博」は、日本テレビ系列の放送局が厳選した行列ができる名店の商品や話題のスイーツなどを集めた人気のイベントです。





今回は、お腹も心も満足する「ご飯もの」を紹介します。＜札幌豊平館厨房＞札幌豊平館厨房のおすすめは、塩コショウを使わず根昆布で味付けした北海道和牛と、オホーツク海で獲れた7年物のホタテがのったお弁当。大きく立派な7年物のホタテはなかなか市場に出回らないと言います。通常サイズと比べても違いは一目瞭然！■札幌豊平館厨房 スタッフ「時間をかけて育てているのでうまみが違う、甘味厚さ、食べ応え全然違う」7年物のレアホタテ驚きの食感をご賞味あれ！＜蔵＞北海道から出店の「蔵」のおすすめはカニの王様タラバガニとズワイガニ、ベニズワイガニを贅沢に食べ比べできるカニ食べ比べ弁当■蔵 スタッフ「タラバは濃厚で食べ応えがある。ズワイガニは繊細、ベニズワイガニは細いけど旨味がある。今回もたくさんカニを持ってきたので足を運んでほしい」＜大徳寺さいき家＞■井出アナ「続いては京都のお上品な味はいかがでしょうか！？」■大徳寺さいき家 スタッフ「（当店は）出汁と液卵を1:1にしていて、他は1:2で。うちは茶碗蒸しみたいで、出汁を味わってほしい」おすすめは出来たてのだし巻き卵と京都の夏の風物詩ハモのお寿司が一つになった逸品です。＜白楽天＞■井出アナ「お隣、愛媛県今治市のソウルフードも登場しています」今治市のソウルフード「焼豚玉子飯」本場の人気店・白楽天が10年ぶりに出店しています。ご飯の上に半熟の目玉焼きと焼豚がのり、1970年から50年以上継ぎ足されている秘伝のたれがかかっています。おすすめの食べ方が…■白楽天 スタッフ「黄身をつぶしてぐちゃぐちゃにして食べる」今治の本店では一日1000杯売り上げ連日大行列ですが、本店の味を少ない待ち時間で食べられるうまいもの博がチャンスです。シューイチ全国うまいもの博は5月18日まで開かれています。