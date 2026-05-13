シンガー・ソングライターのエリック・クラプトン(81)が、マドリードでのコンサート中に観客からレコードを投げつけられ、公演を途中で打ち切った。7日にモビスター・アリーナで開催したライブで「コカイン」を演奏していたところ、「公演の終盤に観客の1人が、エリックに向かってレコードを投げつけ、胸にあたった」という。 【写真】アイドルがまさかの大物男性の隣にクラ