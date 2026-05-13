元TBSでフリーアナウンサーの吉田明世（38）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。女性アナウンサーへの偏見に困惑していることを明かした。この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、吉田のほか、元テレビ東京の森香澄、元TBSの小島慶子、元NHKの中川安奈、タレントの大久保佳代子、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。