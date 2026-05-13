三重県教育委員会の長粼教育長は12日、部活動の遠征中にマイクロバスに乗っていた新潟県の高校生が死亡した事故を受け、部活動で移動する際の安全対策の徹底を求める通知を全ての県立学校に出したことを明らかにしました。通知は、8日に全ての県立学校長宛で出されたということです。通知では、部活動で生徒が移動する際は原則、公共交通機関の利用を求め、校長がやむを得ないと認めた場合には、保護者の同意を得た上で学校