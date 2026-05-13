ホワイトハウスのX（旧ツイッター）が転載した米国のベネズエラ領有を示唆する画像（共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は12日、交流サイト（SNS）にベネズエラの領有を示唆する画像を投稿した。ベネズエラの地図が米国旗の模様で塗りつぶされ、「51番目の州」と記されており、ホワイトハウスの公式X（旧ツイッター）アカウントも転載した。トランプ氏はベネズエラを米国の51番目の州にすると主張している。米メディア