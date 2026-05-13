麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・ファイナルシリーズが12日に開催され、EX風林火山が内川幸太郎（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、勝又健志（連盟）のペアで同日連勝を上げ、2度目の優勝に向けて大きく前進した。【写真】親の大三元と親の三倍満さく裂！※わずか30分間の出来事ですセミファイナルを突破したEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘倶楽部、TEAM RAIDEN／雷電の4チームが、優勝をかけて闘牌する運命