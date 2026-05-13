球団発表ドジャースは12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスからDFA（40人枠を外れる措置）となっていたアレク・トーマス外野手を獲得し、マイケル・シアニ外野手をDFAとしたことを発表した。トーマスは2022年にメジャーデビュー。今年3月のWBCにはメキシコ代表として出場した。今季は28試合で打率.181、2本塁打、OPS.563の成績だった。DFAとなった26歳のシアニは昨年12月にドジャースが獲得も、1月にタッカー加入によ