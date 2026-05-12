女優の本上まなみが１２日、大阪・朝日放送の情報番組「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、沖縄・辺野古沖で船が転覆して京都・同志社国際高の女子生徒と船長が死亡した事故について言及した。「ヘリ基地反対協議会」が船を運行し、米軍基地の移設抗議に使っていた。本上は平和学習について「学生時代にいろんな経験を積んで学ぶということは、大事なことだと思う」と切り出し、同校の平和学習の取り組みに対しても「私立の学校です