フジテレビ清水賢治社長が12日、都内の同局で会見を行い、新たな企業理念の策定について報告した。同局では、昨年元タレント中居正広氏のトラブル発覚以降、一連の問題を踏まえ、人権・コンプライアンス意識向上、体制強化、ガバナンス改革などを強調して策を講じていた。会見では、新しい企業理念の3つの指針として、自らを戒める問い「Corporate Question」を起点に、日々の行動規範「Corporate Policy」、社会貢献へとつながる