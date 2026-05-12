ファジアーノ岡山によりますと「JリーグオールスターDAZNカップ」のファン・サポーター投票の最終結果が発表され、ファジアーノから江坂任選手が選出されました。 「JリーグオールスターDAZNカップ（6月13日開催）」の出場選手はファン・サポーターの投票結果により選出された選手に加え、明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域リー