ソフトバンクへの移籍が決まった横浜ＤｅＮＡ・山本＝６日、横浜（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡは１２日、山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）のトレードが成立したと発表した。山本は「驚きがあり、いろいろな感情が湧いているのが正直な気持ちです。皆さんにもらった勇気、声援を忘れず、新たな挑戦として前向きに頑張りたいと思います」とコメントした。先発投手と長打力のあ