男鹿市で風車の羽根が折れた事故から1か月です。この風車は変電設備の故障の影響でことし1月までの約5か月間、運転がストップしていてその期間、落雷があったかどうかもわからない状態だったことが明らかとなりました。山粼愛子記者「男鹿市船越の総合観光案内所です。あちらの右側に見えるのが事故のあった風車ですが、羽根は3枚すべて撤去されていて今は支柱だけとなっています」先月12日、男鹿市船越に設置された陸上風車