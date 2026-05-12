男鹿市で風車の羽根が折れた事故から1か月です。



この風車は変電設備の故障の影響でことし1月までの約5か月間、運転がストップしていてその期間、落雷があったかどうかもわからない状態だったことが明らかとなりました。



山粼愛子記者

「男鹿市船越の総合観光案内所です。あちらの右側に見えるのが事故のあった風車ですが、羽根は3枚すべて撤去されていて今は支柱だけとなっています」





先月12日、男鹿市船越に設置された陸上風車の羽根が折れた事故で、風車を設置した「風の王国・男鹿」は先月、3枚すべての羽根を撤去しました。また、保守管理を担当する日立パワーソリューションズや風車の製造元のエネルコンが参加する第三者委員会を立ち上げ、原因究明が進められています。去年5月、秋田市新屋で起きた風車の羽根の落下事故は、過去の落雷で傷がつき、そのまま運転を続けたことで損傷が拡大して、羽根が折れたと推定されています。先月発生した男鹿市での事故原因を明らかにするには風車への落雷の有無についても調べる必要がありますが、設置した事業者によりますと風車への落雷を検知する落雷検出装置が事故以前に運転を停止していた期間があったということです。去年8月、潟上市にある変電設備が落雷などにより故障し、その影響で風車の運転がストップしました。それと同時に落雷を検知する装置も停止したということです。復旧したのは風車の運転が再開したことし1月で、約5か月間、落雷があったかどうかもわからない状態でした。このため風車を設置した事業者は、落雷の検出装置が停止していた期間に風車への落雷がなかったかどうかも調査することにしています。※5月12日午後6時15分のABS news every.でお伝えします