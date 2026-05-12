テレビが同じニュースばかり取り上げる理由とは。「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、京都の男児遺体遺棄事件について「これ以上扱わない方がいいんじゃないかな」と見解を示したのが、コメンテーターの池上彰氏（75）だ。この番組放送は4月20日だったが、5月6日に殺人容疑で男児の父親が逮捕されたことでさらに報道が過熱しつつある。【写真】京都小6男児遺棄事件は急転直下！ 父親逮捕で残る数々の「謎」…