玉島警察署 マッチングアプリで知り合った男性から現金をだまし取ったとして、岡山県倉敷市の接客従事者の女(24)が12日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、女はマッチングアプリで知り合った広島市の50代の会社員の男性から借用目的で現金をだまし取ろうと考え、2021年12月、岡山市内のコンビニの駐車場で、同じくマッチングアプリで知り合った40代男性が連帯保証人になることを承諾しているように装った金