NHK連続テレビ小説『風、薫る』第32話では、りん（見上愛）が医療のヒエラルキーを突き付けられた。 参考：『風、薫る』第33話、槇村（林裕太）がシマケン（佐野晶哉）に原稿の持ち込みを薦める 帝都医科大学附属病院で実習に入ったりんと直美（上坂樹里）たち。看護婦見習いとして、入院中の患者を担当することになった。りんが受け持った患者は園部（野添義弘）。りんは積極的にコミュニケーションを取ろうと