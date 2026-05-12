国民民主党の玉木代表は12日、「中東危機を乗り越えるための緊急対策」を発表した。5つの重点対策を掲げ、「早期に約3兆円規模の補正予算を編成」することを求めている。燃料への補助金の延長、水道光熱費等の負担軽減、資金繰りや助成金などの企業支援、石油化学製品の安定供給等、「社会保険料還付」の前倒し給付、の5つを重点対策として挙げた。具体的には、ガソリン・軽油などへの補助金を9月まで延長するほか、電気代・ガス代