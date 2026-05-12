日経平均急反落、韓国株の下げに追随 韓国株は序盤に史上最高値をつけたあと急落している。 東京時間10:38現在 韓国総合株価指数 7438.23（-384.01-4.91%） 日経平均 62399.43（-18.45-0.03%）