メーガン妃が近いうちにスクリーンに復帰する可能性があることが明らかになった。大作映画出演の計画もあるという。英紙エクスプレスが１１日、報じた

メーガン妃がかつて主演を務めたドラマシリーズ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」が、スピンオフ映画として復活する計画が出ており、これにより同シリーズの俳優陣が再集結する可能性があると考えられている。

メーガン妃は同作でパラリーガルのレイチェル・ゼイン役を演じていたため、再びこの役を演じる可能性もあるという。

さらに同紙は「ＳＵＩＴＳ」のプロデューサーたちが、同ドラマのストリーミング配信における爆発的な人気復活に乗じて「利益を得よう」としているという情報を入手したという。

新作映画への主演の可能性に加え、スピンオフ映画の可能性について協議している関係者によると、プロデューサー陣はメーガン妃に共同エグゼクティブプロデューサーの役割をオファーすることも検討しているという。

これはメーガン妃にとって非常に魅力的な話だろう。なぜなら、彼女とヘンリー王子がモンテシトでのぜいたくな生活を続けるための資金として、大きな収入が得られることになるからだ。

メーガン妃は以前、この人気シリーズの仕事に満足していたと考えられているが、２０１８年にヘンリー王子と結婚するために女優業を辞めた。

婚約発表時のインタビューで、女優業を辞めることについて尋ねられたメーガン妃は「何かを諦めるとは思っていません。ただ変化だと思っています。新たな挑戦です」と答えている。

さらには「それに、私がこの番組に７年間取り組んできたことも忘れないでください。シリーズがこれほど長く続くのは本当に幸運なことです。１００話という節目を迎えた時、私は『これで目標を達成した』と思いました。これまでの仕事にとても誇りを感じています。そして今、ヘンリーとチームとして仕事をする時が来たのです」とも語っていた。

「ＳＵＩＴＳ」総指揮者で脚本も手掛けたアーロン・コーシュ氏は、自身のオリジナルシリーズを放送した米テレビネットワークＮＢＣの姉妹会社であるハリウッドのスタジオ、ユニバーサル・ピクチャーズの上級幹部と「最終段階の交渉」に入っているとの報道も出ている。