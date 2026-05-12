女優内山理名（44）が11日までにインスタグラムを更新。料理や日常の様子を投稿し、フォロワーからは「料理がプロの域」「丁寧な暮らし」などの声が寄せられた。内山は「最近のごはんなどの日常のきろく」と記し、たけのこや山菜など旬の食材を使った料理や、イタリアン、サンドイッチなどさまざまなジャンルの手料理を投稿した。内山は「1日があっという間に過ぎてしまうからこそ、大事にしたいと思う時間。小さな幸せの積み重ね