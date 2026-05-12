歌手の華原朋美が１０日付で自身のＳＮＳを更新。愛息との親子旅行の様子をアップした。華原は「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます♥子供って可愛い♥こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした♥テレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり♥沢山の思い