きのう夜、茨城・八千代町の町道で、トラックが原付バイクに追突し、原付バイクに乗っていた17歳の男子高校生が死亡しました。きのう午後7時半すぎ、八千代町平塚の町道で、トラックが原付バイクに追突する事故がありました。警察によりますと、この事故で、原付バイクを運転していた坂東市の高校3年生・沼尻昇大さん（17）が胸などにけがをして意識不明の状態で病院に運ばれ、その後死亡しました。現場は片側1車線の直線道路で、