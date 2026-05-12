俳優の奥智哉（２１）、７人組グループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２１）が、７月１日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「君は夏のなか」（水曜・深夜０時半）にダブル主演することが１１日、分かった。古矢渚氏による、大人気ボーイズラブ（ＢＬ）漫画が原作。映画好きが共通点の男子高校生の清涼感あふれる青春恋愛劇を描く。奥は、不器用で真っすぐな高校２年生・渉役で「もっくん（杢代）とは今回で３度目の共演