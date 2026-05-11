１１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、東京六大学野球の東大が法大に２連勝。９年ぶりの勝ち点を獲得したことを報じた。スポーツコーナー担当のヒロド歩美アナウンサーが東大野球部のエースだったキャスターの大越健介氏に「大越さん、思いをたっぷり教えてください」とリクエスト。この問いかけに大越氏は「勝ち点１というのは２勝しないとあげられないですね。１勝でまぐれと言わ