インターネット広告などを手がけ東証グロース市場に上場するバリュークリエーションは11日までに、2018年度から8年間で計約16億円の売り上げを過大計上していたと発表した。KDDI傘下企業で発覚した架空の循環取引関連で、KDDI側から999億円の入金があったと説明した。調査委員会の報告書を8日に公表した。バリュー社は18年からKDDI傘下ジー・プラン（東京）と広告代理事業で取引を開始し、ジー・プランの社員（当時）が指定し