定期預金については、新年度に合わせて開始されたキャンペーンが継続中です。とくに新規口座開設者を対象としたプランでは、年利1.2%を超える高水準な金利が目立ちます。この記事では全国から申し込める定期預金を対象に、キャンペーン内容も踏まえた金利ランキングを紹介します。どの銀行に預けようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。※画像はイメージ【2026年5月版】定期預金の金利ランキングネット銀行や地方銀行を中