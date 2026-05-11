ＭＬＢ屈指の?金満球団?メッツが相変わらず低迷を続けている。１０日（日本時間１１日）終了時点で１５勝２５敗の借金１０で、ナ・リーグ東地区の単独最下位から抜け出せずにいる。５月に入って４勝１敗の好スタートを切ったものの、７日（同８日）のロッキーズ戦から再び得点力不足に陥り、１勝３敗。この日まで喫した２連敗では１点ずつしか挙げられず、順調だった今月の滑り出しも５勝４敗となって勝ち越し分も帳消しになり