ＭＬＢ屈指の犇睨球団瓮瓮奪弔相変わらず低迷を続けている。１０日（日本時間１１日）終了時点で１５勝２５敗の借金１０で、ナ・リーグ東地区の単独最下位から抜け出せずにいる。

５月に入って４勝１敗の好スタートを切ったものの、７日（同８日）のロッキーズ戦から再び得点力不足に陥り、１勝３敗。この日まで喫した２連敗では１点ずつしか挙げられず、順調だった今月の滑り出しも５勝４敗となって勝ち越し分も帳消しになりそうな雲行きだ。故障者が続出したことがすべての始まりだが、中でも不動のリードオフマンでチームの顔でもあるリンドアの長期離脱は痛手となっている。

打線の組み方を根本的に見直す必要性に迫られ、現在は大砲のフアン・ソト外野手（２７）が１番打者を担っている。ただ、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は「フアン・ソトは高い打点率を期待されてメッツに加入した選手であり、彼を１番打者に起用することは明らかに不適切だ」とバッサリ…。ソト自身も右ふくらはぎの肉離れで離脱し、４月下旬に戦列復帰。ソトと入れ替わる形でリンドアが負傷者リストに入り、戦力がそろわないメンドーサ監督も苦しいやりくりを強いられている。

ソトの１番起用はいわば苦肉の策。同誌は「当初、ソトがメッツ最高の打者であることを考えれば、この起用は理にかなっていた」と一定の理解を示しつつも「２７歳の彼には結果がついてきていない」と厳しく指摘。１番に入ってからの６試合では２５打席に立って打率１割にも満たない０割９分５厘（２１打数２安打）、１本塁打、２打点とブレーキがかかっている。

さらに、同誌はソトに代わる１番打者の候補として今季すでに起用されたセミエン、ブルージェイズ時代に経験があるビシェット、若手外野手で走力があるベンジの名前を挙げた。いずれにせよ、リンドアが復帰するまで本来の形はつくれず「打線は依然として結果を残せておらず、さらなる変更が必要になるかもしれない」と占った。

今季のソトはここまで２５試合の出場で打率２割６分４厘、４本塁打、１０打点の成績。２０２４年オフに１５年総額７億６５００万ドル（約１１４７億円＝当時）の超大型契約を結んだ最高年俸男に求められる働きぶりは、現状では不十分とみなされている。