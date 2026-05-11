ONODERA GROUPは4月1日から、新潟県関川村でコメの自社生産を開始した。同村の生産者をグループ会社のONODERAファームが雇用し、初年度生産量約200t、うちグループ向けの使用量約120tを見込む。給食のLEOC、外食ブランド「銀座おのでら」などを運営する同グループは、全国3000か所以上で年間約9000tのコメを消費し、うち9割を給食事業用が占める。24年以降のコメ不足と価格高騰では大きな影響を受け、グループ内でコメの生産を