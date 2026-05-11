歌手で女優の酒井法子（55）が11日、都内で行われた舞台「西郷と大久保−永遠の契り−」（6月17〜21日、東京・あうるすぽっと）の制作発表に出席した。酒井が演じるのは、主役の西郷隆盛（田村幸士＝48）が奄美大島に流罪になっていた時に共に暮らし、子供を身ごもった愛加那役。「西郷さんは10代の時にNHK大河『翔ぶが如く』で（西郷の妹の）琴子役を演じて、何かと縁があります。正妻の身ではありませんが、子供を身ごもり、ずっ