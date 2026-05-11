◇セ・リーグ巨人・戸郷―広島・床田（ぎふしん長良川）ヤクルト・吉村―阪神・西勇（神宮）DeNA・東―中日・金丸（横浜）◇パ・リーグ楽天・荘司―オリックス・九里（弘前）ロッテ・ジャクソン―日本ハム・伊藤（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・松本晴―西武・渡辺（みずほペイペイドーム）