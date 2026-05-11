この記事をまとめると ■自動車業界には業界が追いかける指標になる存在がある ■トヨタは各メーカーが目標にするクルマを数多く手掛けてきた ■最近ではEVが増えてきたことでテスラやBYDも業界を牽引する存在になっている 自動車業界を牽引する偉大なる存在たち トヨタのカローラは、競合他社にとってのベンチマークというだけでなく、トヨタ自身にとっても新車開発の指針となってきたのではないだろうか。 初代カローラは、