警備会社「ALSOK」グループの元警備員の男が東京都内の銀行のATMから現金1億円以上を盗んだとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。【写真を見る】【独自】現金1億円以上を窃盗か 「ALSOK」グループの元警備員の男（57）が銀行ATMから盗んだ疑い 「仕事に不満があった」警視庁元警備員が銀行ATMから現金1億円以上を窃盗か窃盗の疑いで逮捕されたのは、警備会社「ALSOK」グループの元警備員・大山剛容疑者（57