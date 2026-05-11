真珠湾攻撃から85年の節目となる2026年、「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子さんの遺族らが、平和を願う式典を開きます。イベントの開催を広島市の松井市長に報告したのは、佐々木禎子さんの兄の雅弘さんら7人です。式典は、真珠湾攻撃があったハワイで開かれ、テーマは「心の終戦」です。広島の原爆の残り火を灯すなどし、平和を願います。■NPO法人SADAKO LEGACY佐々木 雅弘 理事長「このイベントを行うことに