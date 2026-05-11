高層階での暮らしには、眺望や開放感など多くの魅力があります。一方で、実際に住んでみないと分からない“高層階ならでは”の現象に驚くことも少なくありません。今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、「窓を開けるだけ」で起きた予想外の出来事を描いたエピソードです。何気ない行動のはずが、想像以上のインパクトを生むことになりました。ぜひ、このあと何が起こるのか予想してみてください。○本当にあったタワマンクイ