稲垣吾郎がディレクションする東京・原宿のレストラン「BISTRO J_O」が10日、移転1周年記念コースメニューを発表した。ランチ、ディナーともに、26日までの期間限定。アニバーサリーコースには、コースには、イサキ、新ジャガイモ、初カツオ、桜エビ、ホタルイカ、メロン、マンゴーなど、旬の味わいを堪能できるメニューをラインアップ。厳選牛のラザニアも味わい深くおすすめという。ランチコースは4500円から、ディナーコースは1